VK и «Росатом» займутся развитием научно-популярных сообществ в соцсетях
Компания VK и госкорпорация «Росатом» в рамках соглашения о развитии сотрудничества будут заниматься совместным продвижением инициатив и проектов в цифровой среде, а также развитием научно-популярных сообществ в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба VK.
Отмечается, что соглашение также предполагает обмен опытом и возможность совместно участвовать в научно-практических конференциях и семинарах, форумах, а также проведение хакатонов. Документ будет действовать три года.
Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева отметила, что миллионы пользователей сервисов интересуются технологией и наукой. По ее словам, только во «ВКонтакте» сейчас активно ведутся и пользуются популярностью у аудитории 5,8 тысяч сообществ в этой сфере. Воробьева отметила, что в этом году «Росатом» впервые станет генеральным партнером фестиваля «ВНауке», который объединяет людей, интересующихся наукой и технологиями.
«Уверена, наше сотрудничество позволит вывести мероприятие на новый уровень», - сказала она.
В свою очередь директор Департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов рассказал, что для госкорпорации это возможность контакта с молодежной аудиторией посредством просветительских инициатив. Он отметил, что сотрудничество поможет рассказать об актуальных проектах корпорации, которые уже сегодня формируют технологический ландшафт будущего.
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