«Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

«Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников», — уточняется в материале.

Уже в августе могут быть заблокированы до 7 млн серых сим-карт.

По данным издания, Роскомнадзор рассылает уведомления с начала августа. Компания должна в течение трех дней с момента получения списка номеров сообщить гражданину о необходимости актуализировать информацию. У абонента есть 15 дней, чтобы уточнить данные через портал госуслуг либо приложение мобильного оператора или в салоне связи. В противном случае номер заблокируют, пишет Ura.ru.

Как отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, операторы связи «очень активно» рассылают уведомления о необходимости подтвердить данные во избежание блокировки абонента.

Представители «Билайна» и Tele2 подтвердили, что сообщают своим клиентам о необходимости пройти проверку персональных данных.

