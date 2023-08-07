«Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
Роскомнадзор начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников в двух операторах.
«Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников», — уточняется в материале.
Уже в августе могут быть заблокированы до 7 млн серых сим-карт.
По данным издания, Роскомнадзор рассылает уведомления с начала августа. Компания должна в течение трех дней с момента получения списка номеров сообщить гражданину о необходимости актуализировать информацию. У абонента есть 15 дней, чтобы уточнить данные через портал госуслуг либо приложение мобильного оператора или в салоне связи. В противном случае номер заблокируют, пишет Ura.ru.
Как отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, операторы связи «очень активно» рассылают уведомления о необходимости подтвердить данные во избежание блокировки абонента.
Представители «Билайна» и Tele2 подтвердили, что сообщают своим клиентам о необходимости пройти проверку персональных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru