Valneva начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса

Французская компания Valneva сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что ведутся испытания инактивированной адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19.

В ходе клинических испытаний, которые состоятся в Великобритании, препарат сравнят с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. В исследованиях будут участвовать около 4 тысяч человек.

Ранее в МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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