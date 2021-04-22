Valneva начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса
Французская компания Valneva сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что ведутся испытания инактивированной адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19.
В ходе клинических испытаний, которые состоятся в Великобритании, препарат сравнят с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. В исследованиях будут участвовать около 4 тысяч человек.
Ранее в МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V».
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