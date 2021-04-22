Valneva начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что ведутся испытания инактивированной адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19.

В ходе клинических испытаний, которые состоятся в Великобритании, препарат сравнят с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. В исследованиях будут участвовать около 4 тысяч человек.

Ранее в МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V».

