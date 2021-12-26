В Японии удивились низким ценам на телекоммуникации в России
Японский турист приятно удивился низкими ценами на сотовую связь и доступность бесплатного Wi-Fi в России, сообщил он на Yahoo News Japan.
«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — написал мужчина.
По его словам, мобильный интернет российским пользователям не нужен, так как в стране есть бесплатный Wi-Fi в заведениях общественного питания, торговых центрах и общественном транспорте.
Как считает японский путешественник, Россию можно считать «Wi-Fi-раем», поскольку пользователи могут легко подключить интернет дома и выбрать оператора из большого числа провайдеров.
Напомним, множество приложений, которые установлены в смартфоне, «съедают» мобильный интернет, из-за чего трафик расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец гаджета.
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