Сергунина: За год в Москве установили 1,7 тысячи новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi

Более полутора тысяч новых точек доступа к бесплатной городской сети Wi-Fi установили в Москве с сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С сентября прошлого года в столице появилось 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. <…> Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тыс. точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации.

По словам заммэра, бесплатная сеть доступна более чем в 600 учреждениях культуры, в том числе в театрах «Мастерская Петра Фоменко», «Модернъ», «Содружество актеров Таганки», библиотеках №29, 72, 88. Более 50 новых точек доступа к Wi-Fi появилось в музее «Садовое кольцо», Музее Зеленограда, выставочном зале «Тушино», во дворце царя Алексея Михайловича Романова в «Коломенском», в Московской дирекции по развитию культурных центров.

В нынешнем году столичная сеть Wi-Fi начала работать во Дворце творчества детей и молодежи «Черкизовский», детской школе искусств «Родник», детских музыкальных школах №100, имени Табакова, имени Кара Караева, в «Творческом лицее». Кроме того, бесплатный Wi-Fi доступен в спортивном комплексе «Отрадное» и Московской баскетбольной академии (СШОР №71).

Также бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов, всего здесь оборудовано около 12,7 тысячи точек. За последний год было установлено 654 хот-спота в общежитиях Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Московского энергетического института.

На улицах и в парках Москвы подключиться к бесплатному интернету можно с помощью почти 4,7 тысячи точек. С сентября прошлого года в столице появилось более 700 точек доступа, теперь можно подключиться к Wi-Fi на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов.

Интернет доступен также в 45 парках Москвы, за прошедший год добавилось 45 точек доступа в парках 50-летия Октября, Северного речного вокзала, технических видов спорта «Печатники», Государственного Дарвиновского музея, в Детском Черкизовском парке.

Кроме того, городским высокоскоростным Wi-Fi могут пользоваться посетители бесплатных коворкингов ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Специальная интерактивная карта, на которой отмечены места действия городского Wi-Fi, размещена на портале mos.ru. Для подключения необходимо выбрать Moscow_WiFi_Free в списке доступных сетей и пройти идентификацию через SMS или с помощью аккаунта на mos.ru. Благодаря единому Wi-Fi-пространству москвичи могут пользоваться интернетом, перемещаясь по всему городу без повторной авторизации. Вновь проходить идентификацию необходимо раз в три месяца.

