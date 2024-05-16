В «Яндексе» перечислили важнейшие навыки молодых IT-специалистов

Потенциальные работодатели особенно ценят в кандидатах профессиональное любопытство, высокий уровень цифровой культуры, способность глубоко погружаться в задачу и навык легко читать чужой и понятно писать свой код, отметил Толстиков. Также, подчеркнул он, наниматели поддерживают креативность в подходе к задаче и заинтересованность в поиске лучшего решения.

Кроме того, приветствуются уточняющие вопросы на интервью и размышления вслух касательно эффективности вариантов решения. Важно и то, насколько потенциальный сотрудник понимает отличия и преимущества разных языков программирования, пояснил эксперт.

Освоить все эти навыки, выучив лишь теорию, невозможно, заявил Толстиков. Важно выбрать программы подготовки, предусматривающие посещение занятий с действующими профильными специалистами, а также принимать участие в научных исследованиях, мониторить актуальные технические решения и стандарты, а также проходить стажировки.

Ранее сообщалось, что в топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель 2024 года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты.

