Количество IT-специалистов в России увеличилось в полтора раза

По мнению экспертов, именно IT-отрасль за указанный период продемонстрировала наиболее активные темпы роста среди всех крупных сфер экономики. Исследователи полагают, что это связано с растущим внутренним спросом на цифровые технологии не только со стороны предприятий и государства, но и со стороны граждан. Также эксперты указали на активное импортозамещение в сегментах программного обеспечения и оборудования. Они также отметили, что вклад в экономику IT-отрасли достиг 2% в 2023 году.

В свою очередь гендиректор АНО «Цифровая Экономика» Сергей Плуготаренко подчеркнул, что на интенсивный рост отрасли повлияли эффективные меры господдержки и компаний, и самих IT-специалистов. Он указал на то, что подобные инициативы следует продлевать и модернизировать, опираясь на обратную связь от бизнеса.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что волшебных условий для российских разработчиков в мире нет, активизации в плане отъезда не наблюдается, а многие IT-специалисты вынуждены вернуться в страну.

