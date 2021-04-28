В Telegram появится новая функция

В мае в Telegram появится функция групповых видеозвонков. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров на своем канале.

Он отметил, что новинка будет включать в себя все необходимое для современного инструмента видеосвязи и конференций, но в рамках интерфейса Telegram.