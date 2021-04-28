В Telegram появится новая функция
В мае в Telegram появится функция групповых видеозвонков. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров на своем канале.
Он отметил, что новинка будет включать в себя все необходимое для современного инструмента видеосвязи и конференций, но в рамках интерфейса Telegram.
Накануне мессенджер включил возможность расплачиваться банковскими картами в чатах и каналах через одну из восьми платежных систем, например, с помощью «Сбербанка».
Ранее гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников объяснил, что платежные формы в мессенджере повлекут за собой распространение фейковых торговых площадок.
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