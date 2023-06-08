В WhatsApp появятся каналы
8 июня 202311:12
Мессенджер WhatsApp анонсировал запуск каналов в приложении, в скором времени они станут доступны всем пользователям. Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что каналы в новой вкладке "Актуальное". Их администраторы смогут публиковать в них контент, подписчикам будет доступен только просмотр. В мессенджере будет создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов.
«Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах», - говорится в сообщении WhatsApp.
При этом у модераторов будет право определять, кому разрешено подписываться на их каналы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru