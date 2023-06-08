В WhatsApp появятся каналы

Отмечается, что каналы в новой вкладке "Актуальное". Их администраторы смогут публиковать в них контент, подписчикам будет доступен только просмотр. В мессенджере будет создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов.

«Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах», - говорится в сообщении WhatsApp.

При этом у модераторов будет право определять, кому разрешено подписываться на их каналы.

