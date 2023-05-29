Трафик мессенджеров в Москве и области вырос втрое с начала года

Интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в столичном регионе бьёт рекорды - за четыре месяца с января по апрель он вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом Telegram укрепил свое лидерство, нарастив трафик за первые четыре месяца в 3,5 раза. Второе место сохраняет WhatsApp с приростом трафика в 86%, третьим идёт Viber (+12%).

Такие данные обнародовали специалисты МегаФона по результатам анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data. Абоненты также всё охотнее используют мессенджеры для звонков. Их количество в Telegram увеличилось в 2,5 раза. В WhatsApp звонили на 76% больше по сравнению с прошлым годом, причём прирост видеовызовов составил 72%.

Как отмечает директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских, сотовый оператор постоянно отслеживает пользовательскую активность и улучшает качество работы популярных сервисов. Так, пропускную способность в Telegram с начала года нарастили до 1400 Гбит/с.

Оператор также предоставляет улучшенные характеристики радиоканала в рамках опции pre-5G для звонков и видеосвязи через мессенджеры, что гарантирует качество связи даже при высокой нагрузке сети. Использование новой технологии во время голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечивает максимальную чёткость речи, а также эффект присутствия собеседника.

