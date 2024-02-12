В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция, с помощью которой пользователи смогут добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Об этом сообщает WABetaInfo.

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Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков. Таким образом, пользователям будет проще получить доступ к контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют.

Уточняется, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения.

Ранее Центробанк призвал предоставить банкам возможность запрета операций в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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