В WhatsApp появится новая функция

Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков. Таким образом, пользователям будет проще получить доступ к контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют.

Уточняется, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения.

Ранее Центробанк призвал предоставить банкам возможность запрета операций в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

