В ВОЗ вскоре готовы рекомендовать российскую вакцину от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает в ближайшее время выпустить рекомендацию к использованию вакцины от коронавируса из России и других стран. Об этом заявила представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович в рамках форума «Здоровое общество».
По её словам, в организации достаточно высоко оценивает усилия по созданию вакцин. Рекомендации к применению могут быть выданы после соответствующего исследования ВОЗ, отмечает RT.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» создан в ГКНЦ имени Н.Ф. Гамалеи.
Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте производства еще одной отечественной разработки, сообщает РИА ФАН. Начался выпуск препарата «ЭпиВакКорона», разработанного научным центром «Вектор».
Между тем, Россия уже близка к регистрации тестов, которые более чувствительны на антитела к коронавирусу, сообщила сегодня также Попова. Она пояснила, что нынешние системы способны идентифицировать только большое количество антител в организме - низкую концентрацию они «не видят», передает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru