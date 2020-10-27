В ВОЗ вскоре готовы рекомендовать российскую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает в ближайшее время выпустить рекомендацию к использованию вакцины от коронавируса из России и других стран. Об этом заявила представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович в рамках форума «Здоровое общество».

По её словам, в организации достаточно высоко оценивает усилия по созданию вакцин. Рекомендации к применению могут быть выданы после соответствующего исследования ВОЗ, отмечает RT.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» создан в ГКНЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте производства еще одной отечественной разработки, сообщает РИА ФАН. Начался выпуск препарата «ЭпиВакКорона», разработанного научным центром «Вектор».

Между тем, Россия уже близка к регистрации тестов, которые более чувствительны на антитела к коронавирусу, сообщила сегодня также Попова. Она пояснила, что нынешние системы способны идентифицировать только большое количество антител в организме - низкую концентрацию они «не видят», передает РЕН ТВ.

