В Великобритании стартовали испытания первой в мире вакцины от норовируса

Врачи в Великобритании приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Главный исследователь испытаний в Великобритании Патрик Мур заявил газете, что ежегодно в мире фиксируется 685 млн случаев заболевания и 200 тысяч летальных исходов. При этом утверждённой вакцины от норовируса нет.

«Хотя большинство людей выздоравливают в течение двух-трёх дней, вирус может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», - говорится в публикации.

Отмечается, что клиническое исследование продлится два года, в нём примут участие 25 тысяч человек, в первую очередь лица старше 60 лет, из Японии, Канады и Австралии.

Ранее в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили о завершении доклинического этапа разработки нового лекарства от болезни Альцгеймера, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗдоровьеИспытанияВакцинаВирусВеликобритания

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