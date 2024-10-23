В Великобритании стартовали испытания первой в мире вакцины от норовируса
Врачи в Великобритании приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса. Об этом сообщает The Guardian.
Главный исследователь испытаний в Великобритании Патрик Мур заявил газете, что ежегодно в мире фиксируется 685 млн случаев заболевания и 200 тысяч летальных исходов. При этом утверждённой вакцины от норовируса нет.
«Хотя большинство людей выздоравливают в течение двух-трёх дней, вирус может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», - говорится в публикации.
Отмечается, что клиническое исследование продлится два года, в нём примут участие 25 тысяч человек, в первую очередь лица старше 60 лет, из Японии, Канады и Австралии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru