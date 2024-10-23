В Великобритании стартовали испытания первой в мире вакцины от норовируса

Главный исследователь испытаний в Великобритании Патрик Мур заявил газете, что ежегодно в мире фиксируется 685 млн случаев заболевания и 200 тысяч летальных исходов. При этом утверждённой вакцины от норовируса нет.

«Хотя большинство людей выздоравливают в течение двух-трёх дней, вирус может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», - говорится в публикации.

Отмечается, что клиническое исследование продлится два года, в нём примут участие 25 тысяч человек, в первую очередь лица старше 60 лет, из Японии, Канады и Австралии.

Ранее в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили о завершении доклинического этапа разработки нового лекарства от болезни Альцгеймера, пишут «Известия».

