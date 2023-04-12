В Узбекистане заработала российская система цифрового экомониторинга
В городе Ахангаран в Узбекистане запущена система цифрового экологического мониторинга, реализованная на российской платформе «МегаФон Экология». В комплекс, расположенный рядом с детским стадионом, входят метеостанция, датчики пыли и газоанализаторы. Замеры проводятся каждые пять минут, полученные данные передаются заказчику и в контролирующий госорган.
«Наша платформа успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», - сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
Генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев, со своей стороны, сообщил, что в ближайшем будущем платформа будет агрегировать еще и данные системы контроля выбросов этого предприятия. «Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении», - подчеркнул Усольцев.
Экологическая платформа мобильного оператора работает на базе технологии IoT (интернет вещей). Она не только собирает данные о выбросах, но и рассчитывает суммы потенциальных штрафов для предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru