В Турции создали прибор для обнаружения COVID-19 за 10 секунд
Турецкие учёные разработали устройство для диагностики коронавирусной инфекции за 10 секунд. Сообщение об этом опубликовано на сайте Билькентского университета.
Исследователи создали прибор Diagnovir, позволяющий обнаружить вирус на основе образца слюны. Биоматериал смешивают со специальным раствором и помещают на чип устройства. Оптическая система Diagnovir при обнаружении COVID-19 изменяет цвет свечения.
Отмечается, что используемые в приборе оптические и электронные модули обеспечивают точность и высокую селективность обнаружения патогенов.
По данным учёных, в период доклинических испытаний при выявлении коронавируса устройство показало эффективность 99%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru