В Telegram появилась Premium-подписка
Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление, сообщает телеканал «360».
Основная новинка — доступ к платной подписке с дополнительными функциями и бонусами. Пользователям Premium-подписки будут доступны загрузка файлов до четырех гигабайт вместо двух, увеличение скорости загрузки данных, текстовая расшифровка голосовых сообщений, отключение встроенной рекламы, дополнительные реакции и премиальные стикеры.
Платные пользователи получат специальный значок в своем профиле — аналог с VIP. Стоимость премиальной подписки — 449 рублей в месяц.
Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что все текущие функции не только останутся бесплатными, но к ним добавятся новые.
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