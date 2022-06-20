В Telegram появилась Premium-подписка

Основная новинка — доступ к платной подписке с дополнительными функциями и бонусами. Пользователям Premium-подписки будут доступны загрузка файлов до четырех гигабайт вместо двух, увеличение скорости загрузки данных, текстовая расшифровка голосовых сообщений, отключение встроенной рекламы, дополнительные реакции и премиальные стикеры.

Платные пользователи получат специальный значок в своем профиле — аналог с VIP. Стоимость премиальной подписки — 449 рублей в месяц.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что все текущие функции не только останутся бесплатными, но к ним добавятся новые.

