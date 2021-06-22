В США ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус

Ученым из американского Университета Северной Каролины удалось нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам, сообщает портал Phys.org.

Исследователи пояснили, что вирус с помощью спайкового белка цепляется за ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки, проникая в нее. Чтобы обмануть SARS-CoV-2, ученые изготовили из сфероидных клеток легких человека (LSC) частицы с такими же рецепторами ACE2, которые становятся ложными целями для инфекции и не дают ей поразить организм и размножиться.

Специалисты проверили новый метод лечения на мышах и макаках. Выяснилось, что наноловушки снизили воспаление и фиброз в легких, кроме того, они ускорили процесс выведения коронавируса из организма.

Преимущества такого метода в том, что ловушки можно доставить в тело человека неинвазивно — с помощью ингаляции, и такие приманки могут храниться долгое время. Предположительно, LSC-ловушки начнут применяться в ближайшее время, поскольку этот метод используют в других клинических испытаниях.

Между тем, в России выяснили, что больше всего антител к коронавирусной инфекции вырабатывает организм человека, перенесшего вирус и сделавшего прививку. К такому выводу пришли ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, отмечает телеканал «360».

