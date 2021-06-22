В США ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус
Ученым из американского Университета Северной Каролины удалось нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам, сообщает портал Phys.org.
Исследователи пояснили, что вирус с помощью спайкового белка цепляется за ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки, проникая в нее. Чтобы обмануть SARS-CoV-2, ученые изготовили из сфероидных клеток легких человека (LSC) частицы с такими же рецепторами ACE2, которые становятся ложными целями для инфекции и не дают ей поразить организм и размножиться.
Специалисты проверили новый метод лечения на мышах и макаках. Выяснилось, что наноловушки снизили воспаление и фиброз в легких, кроме того, они ускорили процесс выведения коронавируса из организма.
Преимущества такого метода в том, что ловушки можно доставить в тело человека неинвазивно — с помощью ингаляции, и такие приманки могут храниться долгое время. Предположительно, LSC-ловушки начнут применяться в ближайшее время, поскольку этот метод используют в других клинических испытаниях.
Между тем, в России выяснили, что больше всего антител к коронавирусной инфекции вырабатывает организм человека, перенесшего вирус и сделавшего прививку. К такому выводу пришли ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Черчесов провел встречу с игроками после вылета сборной России с Евро-2020
- В США ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус
- СМИ: Губернатор Токио попала в больницу
- Центр Чумакова отгрузит 1 млн доз вакцины «КовиВак» до конца июня
- В Москве QR-коды для посещения ресторанов начнут выдавать 25 июня
- Скончался ветеран РИА Новости Александр Плевако
- УЕФА разрешил России отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020
- Власти Москвы оценили вероятность введения локдауна
- Курс биткоина впервые с января опустился ниже 30 тысяч долларов
- «Придется закрывать рестораны». Омбудсмен рестораторов Москвы пишет заявление Собянину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru