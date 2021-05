В США нашли квазикристалл на месте ядерного взрыва

Отмечается, что кристалл состоит из неизвестного науки вещества. Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences пишет, что квазикристалл является сложным соединением, в нем присутствует силикон, медь и железо. Внешне он напоминает красное стекло, сообщил портал News.ru.

Ученые объяснили, что находка поможет лучше понять природу ядерных взрывов и их возможные последствия для окружающей среды, пишет «Свободная пресса».