В США нашли квазикристалл на месте ядерного взрыва

Квазикристалл был обнаружен на месте первого ядерного испытания в США, которое проходило в 1945 году в штате Нью-Мексико.

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Отмечается, что кристалл состоит из неизвестного науки вещества. Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences пишет, что квазикристалл является сложным соединением, в нем присутствует силикон, медь и железо. Внешне он напоминает красное стекло, сообщил портал News.ru.

Ученые объяснили, что находка поможет лучше понять природу ядерных взрывов и их возможные последствия для окружающей среды, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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