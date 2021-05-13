«Спим спокойно». Ученые опровергли угрозу ядерного взрыва в Чернобыле
Специалисты с большим недоверием отнеслись к информации насчёт новых ядерных реакций на ЧАЭС, опубликованной в прессе.
Физик-ядерщик, теоретик, объединенного института ядерных исследований в Дубне Игорь Голутвин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исключил возможность нового взрыва на Чернобыльской АЭС на фоне сообщений о публикации в журнале Science о высокой скорости деления урановых ядер под реактором станции.
«Это слабый институт. Я бы серьезно не относился к этому. Меня в Science публиковали, не по моей инициативе. Я вижу, что люди не очень там, не надо им доверять. Это делается для того, чтобы запугать. Думаю, если бы что-то там было, я бы уже знал, причем от других людей, которые с этим связаны и там работают. Поэтому, думаю, пока можно спать спокойно», - сообщил Голутвин.
Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов также не видит оснований для нового ядерного взрыва в Чернобыле.
«Если нейтроны действительно начинают ускоренно делиться, это, конечно, может привести к ядерному взрыву. Но нельзя говорить без оснований о ядерной реакции. Даже во время аварии в Чернобыле с некотролируемой реакцией ядерного взрыва не было, а был просто расплав реактора. Я не верю в эти данные», - сказал он «Радиоточке НСН».
Вместе с тем, специалисты Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины ранее подтвердили, что после возведения нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. Однако, по их данным, это было ожидаемо, и рост плотности потока пока не превышает установленных пределов безопасности.
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