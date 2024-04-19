В США напечатают на 3D-принтере кожу для роботов

Ученые отметили, что их разработкой уже заинтересовались ряд компаний. Их привлекла дешевизна решения, которая позволяет печатать кожу для роботов на 3D-принтере.

По словам разработчиков, они создали искусственную кожу с минимальным количеством датчиков. Устройства будут фиксировать давление в случае касания пальцев робота к предметам и передавать сигнал.

Ранее стало известно, что корпорация Apple намерена выпускать домашних роботов. Предполагается, что андроид будет способен выполнять домашние поручения, передает «Радиоточка НСН».

