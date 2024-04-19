В США напечатают на 3D-принтере кожу для роботов
Ученые из американского штата Иллинойс создали технологию печати искусственной и недорогой кожи для роботов. Результаты исследования опубликовано в научном журнале IEEE Transactions on Robotics.
Ученые отметили, что их разработкой уже заинтересовались ряд компаний. Их привлекла дешевизна решения, которая позволяет печатать кожу для роботов на 3D-принтере.
По словам разработчиков, они создали искусственную кожу с минимальным количеством датчиков. Устройства будут фиксировать давление в случае касания пальцев робота к предметам и передавать сигнал.
Ранее стало известно, что корпорация Apple намерена выпускать домашних роботов. Предполагается, что андроид будет способен выполнять домашние поручения, передает «Радиоточка НСН».
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