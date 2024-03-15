Mercedes-Benz протестировал человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz проводит на заводе в Венгрии испытания человекоподобных роботов Apollo американской компании Apptronik, пишет Financial Times.

Роботы ростом около 170 см и весом порядка 73 кг могут поднимать вес до 25 кг.

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Отмечается, что их будут использовать для доставки компонентов на сборочные линии и проверки качества.

Также Mercedes-Benz объявил о запуске нового сверхпремиального бренда Mythos.

По данным немецких СМИ, модель Mythos создадут на базе спортивного родстера Mercedes-AMG SL. Однако эксклюзивный дизайн, роскошный салон, мощные двигатели и инновационные технологии сделают эту модель уникальной. Автомобили Mythos будут выпускаться ограниченными партиями. Стоимость каждого экземпляра составит не менее 300 тысяч долларов. Это значительно дороже текущих моделей подбренда Maybach, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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