Mercedes-Benz протестировал человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

Отмечается, что их будут использовать для доставки компонентов на сборочные линии и проверки качества.

Также Mercedes-Benz объявил о запуске нового сверхпремиального бренда Mythos.

По данным немецких СМИ, модель Mythos создадут на базе спортивного родстера Mercedes-AMG SL. Однако эксклюзивный дизайн, роскошный салон, мощные двигатели и инновационные технологии сделают эту модель уникальной. Автомобили Mythos будут выпускаться ограниченными партиями. Стоимость каждого экземпляра составит не менее 300 тысяч долларов. Это значительно дороже текущих моделей подбренда Maybach, передает «Радиоточка НСН».

