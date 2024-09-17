В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету
Астрономы из Университета Николая Коперника в польском городе Торуне обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы, сообщает Astronomy & Astrophysics.
Найденная планета является газовым гигантом, чья масса превышает массу Юпитера в 11 раз. Планета находится около своей звезды на расстоянии шести астрономических единиц. За 14 земных лет она совершает оборот вокруг звезды.
Известно, что температура на планете - около минус 100 градусов Цельсия.
Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Самыми яркими звездами его считаются Алиот и Дубхе.
Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience частной космической миссии Polaris Dawn, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бербок сочла помощь Украине гарантией существования Молдавии
- Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса
- В работе сайта ФНС произошел сбой
- Подозреваемому в убийстве семьи комментатора BBC предъявили обвинения
- В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету
- ЦБ РФ повысил прогноз роста потребкредитования в 2024 году до 12-17%
- Посол Белоруссии Ганевич: Минск появится на саммите по Украине при участии РФ
- Грузинский парламент принял закон о массовой амнистии заключенных
- Росрыболовство: Экспорт рыбы к 2030 году должен достичь $7-8 миллиардов
- Facebook и Instagram заблокировали личные страницы Симоньян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru