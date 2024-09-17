В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету

Астрономы из Университета Николая Коперника в польском городе Торуне обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы, сообщает Astronomy & Astrophysics.

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Найденная планета является газовым гигантом, чья масса превышает массу Юпитера в 11 раз. Планета находится около своей звезды на расстоянии шести астрономических единиц. За 14 земных лет она совершает оборот вокруг звезды.

Известно, что температура на планете - около минус 100 градусов Цельсия.

Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Самыми яркими звездами его считаются Алиот и Дубхе.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience частной космической миссии Polaris Dawn, напоминает «Свободная пресса».

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