В созвездии Большой Медведицы обнаружили новую планету

Найденная планета является газовым гигантом, чья масса превышает массу Юпитера в 11 раз. Планета находится около своей звезды на расстоянии шести астрономических единиц. За 14 земных лет она совершает оборот вокруг звезды.

Известно, что температура на планете - около минус 100 градусов Цельсия.

Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Самыми яркими звездами его считаются Алиот и Дубхе.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience частной космической миссии Polaris Dawn, напоминает «Свободная пресса».

