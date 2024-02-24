В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

Проект под названием Tor Alva будет представлять собой белую башню высотой 30 метров. Она появится в деревне Мюленс в Альпах и призвана привлечь в отдаленный район туристов. Постройка будет состоять из пяти этажей, связанных более чем сотней колонн. В ней расположится концертный зал. Завершить возведение башни планируется в июне.

Здание создадут из бетона. Его элементы напечатают с использованием метода экструзии, разработанного на факультете строительных технологий Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

Ранее команда ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, отмечает «Радиоточка НСН».

