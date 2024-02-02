Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга

«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным», - говорят специалисты.

Это достижение имеет важное значение для ученых, изучающих мозг и работающих над лечением широкого спектра неврологических нарушений и нарушений развития нервной системы.

Ранее директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.

