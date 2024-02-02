Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга
Команда ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, сообщает журнал Cell Stem Cell.
«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным», - говорят специалисты.
Это достижение имеет важное значение для ученых, изучающих мозг и работающих над лечением широкого спектра неврологических нарушений и нарушений развития нервной системы.
Ранее директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга
- Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии указа об отставке Залужного
- Спасенный на мусорном заводе в Петербурге йорк обрел новый дом
- Количество видеосервисов с оригинальным контентом в 2023 году выросло почти на треть
- Правозащитника Олега Орлова внесли в список иноагентов
- Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США
- Театр сатиры возобновил спектакли на Основной сцене
- Суд арестовал создателя паблика «Дореволюционный советчик» Малахова
- «Алмаз-Антей» продемонстрирует вычислительный модуль для беспилотников
- TYMY: спрос на ипотеку в России снизился почти на 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru