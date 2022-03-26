Google приостановила проект по подключению карт «Мир» в Google Pay

Компания Google приостановила пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Google отказалась от планов позволить держателям карт «Мир» использовать их в своем платежном сервисе.

Накануне стало известно о приостановке поддержки карт «Мир» в электронном кошельке Apple Pay.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:Платежные СистемыGoogleКарта Мир
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