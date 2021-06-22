В России задумались о вживлении чипов в человеческий мозг

Соответствующий документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ. В марте текущего года его одобрил глава государства Владимир Путин. Проработку президент РФ поручил глава правительства Михаилу Мишустину и руководителю Администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года необходимо 54 млрд рублей. Согласно проекту, предлагается в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга человека.

Авторы документа предлагают наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы.

Ранее стало известно, что Росатом, МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук (РАН) намерены начать совместные исследование и разработку в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта. Нейроморфные системы, основанные на моделировании базовых принципов работы человеческого мозга человека, могут стать технологической основой нового направления и нового этапа развития вычислительной техники.

