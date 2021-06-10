В России впервые запустили зону 5G в метро

Сеть будет действовать до конца 2021 года. Пиковые значения скорости достигают 3,8 Гбит/с. Доступ к интернету доступен для пользователей на всех станция метро Казани. Посетители смогут подключиться к сети 5G напрямую или через Wi-Fi.

Заместитель гендиректора по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков рассказал, что метро является идеальной средой для тестирования новой технологии. Он объяснил, что под землей 5G не мешает работе других сетей.

