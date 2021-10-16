В России стартовали испытания платформы для вакцин сразу от нескольких вирусов
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал доклинические исследования платформы для вакцин, которые в дальнейшем смогут защищать сразу от нескольких разных вирусов или различных вариантов одного вируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
«Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время», — сообщил ученый в беседе с ТАСС.
Гинцбург подчеркнул возможность в том числе совместить различные антигены вирусов гриппа и коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- В России стартовали испытания платформы для вакцин сразу от нескольких вирусов
- Группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
- Оверчук: Россия решает вопрос о признании своих вакцин от коронавируса в рамках ВОЗ
- В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
- На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8
- ВМС США: Эсминец Chafee в Японском море не нарушал международное право
- ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID «МИР 19»
- В «Нафтогазе» рассказали о снижении суточного объема транзита газа через Украину
- Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы
- Названа причина потери ориентации МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru