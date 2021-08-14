В России создали терминал для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний

Терминал бесконтактной диагностики респираторных заболеваний разработали в России, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как объяснили специалисты, терминал «Нейроникс» осуществляет тестирование в три этапа. Сначала прибор идентифицирует стоящего перед ним, далее дистанционно измеряет температуру тела человека, ограничивая доступ в помещение в случае превышения заранее установленного уровня. На последнем этапе терминал с помощью голосового ассистента просит человека коротко покашлять, обрабатывает звук и отправляет его на удаленный сервер. Запись аудиоданных и получение ответа занимает не более минуты. При отсутствии заболевания «Нейроникс» разрешит доступ пользователю.

Процедура проверки не занимает много времени, что позволит проводить ее в местах большого скопления людей, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ).

«Сейчас занимаемся разработкой облачной инфраструктуры, позволяющей корпоративным клиентам через специальную панель управления (админку) взаимодействовать с группой терминалов или с каждым в отдельности, позволяя настраивать параметры, считывать журналы событий, управлять обновлениями прошивок», — сообщили авторы проекта.

