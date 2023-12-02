В России создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО
Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня, который отличается увеличенной дальностью стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.
«Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы», — говорится в документе.
В описании указано, что положительный эффект подтвердили летно-конструкторские испытания образцов снарядов.
Как отмечается в документе, задача по улучшению характеристик сверхзвукового снаряда решена за счет выбора соотношений геометрических параметров его носовой части и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, уменьшения разброса аэробаллистических свойств, положения оси вращения рулей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО
- Госдеп одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования на $2 млрд
- Эндокринолог Павлова: Разрешено съедать до пяти мандаринов в день
- ЮНИСЕФ: В Газе погибли более 5,3 тысячи детей за 48 дней
- США модернизируют свой ядерный полигон
- Эксперт предупредил о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине
- Агентство Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня
- СМИ: Израиль атаковал окрестности Дамаска
- Совбез ООН проголосовал за прекращение миссии в Судане
- В США запустили Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru