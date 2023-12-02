В России создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО

Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня, который отличается увеличенной дальностью стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

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«Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы», — говорится в документе.

В описании указано, что положительный эффект подтвердили летно-конструкторские испытания образцов снарядов.

Как отмечается в документе, задача по улучшению характеристик сверхзвукового снаряда решена за счет выбора соотношений геометрических параметров его носовой части и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, уменьшения разброса аэробаллистических свойств, положения оси вращения рулей.

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ФОТО: РИА Новости
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