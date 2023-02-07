«Определить чужого»: На разработку системы опознавания дронов могут уйти годы

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотники иногда путают, достоверно определить их принадлежность по внешним признакам бывает невозможно, заявил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с НСН.

В России разрабатывают систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов, сообщил ранее в эфире телеканала «Звезда» ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров. Федутинов рассказал о перспективах такого проекта.

«Судя по сообщениям в СМИ, в ходе специальной военной операции на Украине дроны иногда путают, такое происходило и продолжает происходить довольно часто как с одной, так и с другой стороны. Необходимо понимать, что беспилотники четко ассоциируются с угрозой – даже малые БАЛ зачастую несут сбрасываемую ударную нагрузку, а даже если и не несут, то передают данные для наземных ударных средств, являясь приоритетными целями. Обе стороны используют зачастую похожие, а то и просто одинаковые системы БЛА, достоверно определить их принадлежность по внешним признакам бывает невозможно», - объяснил он.

Федутинов заметил, что на разработку системы распознавания могут уйти годы, если не будут использоваться подходы и технологии гражданской сферы.