«Определить чужого»: На разработку системы опознавания дронов могут уйти годы
Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал НСН, что в ходе СВО Россия и Украина используют похожие беспилотники, отличить которые друг от друга практически невозможно.
В ходе специальной военной операции на Украине беспилотники иногда путают, достоверно определить их принадлежность по внешним признакам бывает невозможно, заявил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с НСН.
В России разрабатывают систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов, сообщил ранее в эфире телеканала «Звезда» ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров. Федутинов рассказал о перспективах такого проекта.
«Судя по сообщениям в СМИ, в ходе специальной военной операции на Украине дроны иногда путают, такое происходило и продолжает происходить довольно часто как с одной, так и с другой стороны. Необходимо понимать, что беспилотники четко ассоциируются с угрозой – даже малые БАЛ зачастую несут сбрасываемую ударную нагрузку, а даже если и не несут, то передают данные для наземных ударных средств, являясь приоритетными целями. Обе стороны используют зачастую похожие, а то и просто одинаковые системы БЛА, достоверно определить их принадлежность по внешним признакам бывает невозможно», - объяснил он.
Федутинов заметил, что на разработку системы распознавания могут уйти годы, если не будут использоваться подходы и технологии гражданской сферы.
«Если допустить возможность использования подходов и технологий, ранее предлагавшихся в гражданской сфере, а также допустить готовность военных минимизировать имеющиеся бюрократические требования, то сроки можно сделать довольно реальными. В противном случае решение задачи может растянуться на несколько лет», - сказал собеседник НСН.
Эксперт также объяснил, почему необходимости в такой системе не было раньше, а также отметил, что США одними из первых озадачились этим вопросом.
«Довольно длительное время даже ведущие компании разработчики и производители беспилотных систем не уделяли должного внимания вопросам оснащения беспилотных аппаратов подобного рода системами. Это было связано с тем, что беспилотники зачастую применялись либо вооруженными силами невоюющих государств, либо против противника, не имеющего на вооружении системы БЛА, то есть, задача отличить своего от чужого просто отсутствовала. Сейчам уже практически все БЛА достаточно тяжелого класса в США оснащаются системами госопознавания, впоследствии этот процесс затронет и беспилотники меньшей размерности», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию беспилотных летательных аппаратов «для самых различных целей». Таким образом он ответил на вопрос о совместных планах в этой области с Ираном.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Иран собираются построить завод по производству не менее шести тысяч беспилотных летательных аппаратов иранской разработки. В Иране эти сообщения опровергли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Bloomberg: кабмин РФ добивается от Центробанка снижения ключевой ставки
- В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
- Секретарь СНБО Украины отверг «корейский сценарий» раздела страны
- Эфиопия упростила визовые правила для туристов из РФ
- Лавров: Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира
- Норвежская биатлонистка согласилась соревноваться с российскими спортсменами
- Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО
- Швеция заявила о планах возобновить переговоры с Турцией по НАТО
- Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали
- В РАН заявили об опасности землетрясения в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru