В России создали ИИ-матрешку «НиНочка»

В России создали умную двухметровую матрешку «НиНочка» со встроенным искусственным интеллектом. Она способна общаться с посетителями мероприятий и отвечать на их вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

ИИ-матрешку впервые представили на выставке ЦИПР в мае нынешнего года. «НиНочка» помогала посетителям находить нужные стенды, рассказывала о проектах, истории Нижнего Новгорода, расписании выставки и мероприятиях форума.

«У Дуняши все отлично»: ПМЭФ встретил робота Женю и андроидов из Азии

Сейчас матрешка находится на форуме в Белоруссии.

Ранее гости ПМЭФ обратили внимание на человекоподобного робота по имени Женя. А вот два года назад одним из самых ярких событий ПМЭФ-2022 стала презентация робота Дуняши того же производителя. Дуняша после фурора в Петербурге «раздвоилась» и теперь радует посетителей парков развлечений в Перми и Нижнем Новгороде, рассказал НСН сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев.


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ФОТО: соцсети конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектРоботы

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