В России создали ИИ-матрешку «НиНочка»

В России создали умную двухметровую матрешку «НиНочка» со встроенным искусственным интеллектом. Она способна общаться с посетителями мероприятий и отвечать на их вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

ИИ-матрешку впервые представили на выставке ЦИПР в мае нынешнего года. «НиНочка» помогала посетителям находить нужные стенды, рассказывала о проектах, истории Нижнего Новгорода, расписании выставки и мероприятиях форума.