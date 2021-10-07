В России создадут систему для борьбы с киберпреступлениями
Концерн госкорпорации «Ростех» «Автоматика», АО «Национальная инжиниринговая корпорация» и компания «Ти Хантер» создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
Организации подписали соответствующее соглашение на конференции «Микроэлектроника-2021» в Крыму. Система для борьбы с киберпреступностью «поможет собирать и анализировать информацию для предупреждения инцидентов в сфере IT».
В рамках совместного центра компетенций в области противодействия высокотехнологичным преступлениям партнеры будут развивать технологии в сфере кибербезопасности и совершенствовать механизмы предупреждения правонарушений в сфере IT. Кроме того, планируется создание информационно-аналитической платформы для анализа по открытым источникам данных.
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