В России создадут систему для борьбы с киберпреступлениями

Организации подписали соответствующее соглашение на конференции «Микроэлектроника-2021» в Крыму. Система для борьбы с киберпреступностью «поможет собирать и анализировать информацию для предупреждения инцидентов в сфере IT».

В рамках совместного центра компетенций в области противодействия высокотехнологичным преступлениям партнеры будут развивать технологии в сфере кибербезопасности и совершенствовать механизмы предупреждения правонарушений в сфере IT. Кроме того, планируется создание информационно-аналитической платформы для анализа по открытым источникам данных.

