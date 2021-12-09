В России сняли блокировку с сети Tor
Блокировка сети анонимного браузера Tor в России прекращена, пользователи снова получили доступ к сервису. Об этом сообщает Telegram-канал «Roskomsvoboda. Tech Talk».
Отмечается, что утром в четверг блокировку сети Tor — IP-адресов известных узлов и ряда мостов — убрали.
«Блокируется только веб-сайт torproject.org», — пишет канал.
Днем ранее разработчики анонимного браузера сообщили о его блокировке в России. Роскомнадзор внес сайт Tor в реестр запрещенной информации, пишет Ura.ru.
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