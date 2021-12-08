Конец анонимности: Клименко пророчит Роскомнадзору успех в блокировке Tor
Экс-советник президента России по развитию интернета заявил НСН, что анонимностью умеют пользоваться далеко не все, а вреда в ней больше, чем пользы.
Роскомнадзор «натренировался» на Twitter и извлек урок из неудачной блокировки Telegram, поэтому блокировка обеспечивающего анонимность браузера Tor будет успешной, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Как с Telegram точно не получится – этот урок Роскомнадзор уже выучил. Было установлено оборудование, которое не требует согласования с операторами. Думаю, что на 90% Роскомнадзору удастся закрыть Tor в России, потому что они работают по достаточно известным пулам IP. Закрытие на 90% просто приведет к деградации сети. Если бы Telegram в свое время смогли закрыть на 90%, то и он бы не устоял. Наблюдая за тем, как Роскомнадзор потренировался на Twitter, думаю, сейчас он не допустит повторения истории с Telegram и будет стараться принимать только те решения, которые можно выполнить», — считает Клименко.
В среду, 8 декабря, разработчики Tor сообщили о блокировке своего основного сайта на территории России. Ранее сообщалось, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использует более 300 тысяч россиян ежедневно.
«Анонимности в Сети давно нет. Для непрофессионалов-пользователей анонимности нет в силу неумения пользоваться разными средствами. А профессиональная анонимность всегда останется. Правда, для этого требуется определенный уровень компетенции. И сейчас есть люди в Сети, которые не умеют прятаться в анонимности. Анонимность будет очень сильно сокращена. Она перестанет быть легкодоступной, как сейчас: скачал VPN и спрятался. Будет сложнее, ею будут пользоваться профессионалы», — отметил эксперт.
Вместе с тем, по мнению Клименко, анонимность в Сети сейчас имеет больше минусов, чем плюсов.
«Анонимность – это наследие тех времен, когда интернет был очень маленьким и все друг друга знали. Все придумывали себе разные ники. Сейчас анонимность — это колоссальные убытки, это криптолокеры, когда блокируются целые предприятия, организации, это анонимные звонки. Польза от анонимности, если она когда-то и была, гораздо меньше, чем вреда», — добавил экс-советник президента.
Браузер Tor представляет собой разветвленную систему серверов, необходимых для поддержки так называемой «луковой маршрутизации». Это специальная технология анонимного обмена информацией через сеть. При помощи Tor пользователь может заниматься веб-серфингом в режиме полной анонимности и открывать любые заблокированные в России сайты.
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