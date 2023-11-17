Белоусов: 11 тысяч гражданских беспилотников произведут в России в 2024 году

По его словам, и это без учета беспилотных летательных аппаратов, которые будут направлены в образовательных целях в российские школы и так далее.

«Задача напряженная», - подчеркнул вице-премьер.

Он также пояснил, что потребуются беспилотники не только легкие, но также средней массы и тяжелые.

Белоусов также пообещал, что нацпроект по строительству беспилотных авиационных систем заработает в полную силу начиная с 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, что в российских школах будут изучать применение беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

