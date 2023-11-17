Белоусов: 11 тысяч гражданских беспилотников произведут в России в 2024 году
Перед российской промышленностью поставлена задача выпустить порядка 11 тысяч гражданских беспилотников в течение 2024 года. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов по итогам посещения индустриального парка «Руднево», сообщают «Ведомости».
По его словам, и это без учета беспилотных летательных аппаратов, которые будут направлены в образовательных целях в российские школы и так далее.
«Задача напряженная», - подчеркнул вице-премьер.
Он также пояснил, что потребуются беспилотники не только легкие, но также средней массы и тяжелые.
Белоусов также пообещал, что нацпроект по строительству беспилотных авиационных систем заработает в полную силу начиная с 1 января 2024 года.
Ранее стало известно, что в российских школах будут изучать применение беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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