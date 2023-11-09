В России появится сельскохозяйственная система «свой-чужой»

Специалисты подчеркивают, что сорные растения развиваются значительно быстрее культурных, отбирая свет, воду и питательные вещества у посевов. Кроме того, сорняки могут выступать посредниками в распространении болезней и затруднять уборку урожая, провоцируя его большие потери.

Для борьбы с такими растениями ученые разработали систему из гиперспектрометра и специальной нейросети, которая распознает растения разного вида и может как отделять сорные растения, так и разделять различные виды культурных.

«Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений», — отметил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

Система позволит создать датчик сорняков, с помощью которого можно адресно уничтожать их. Устройство следует использовать вместе с опрыскивателем, встроенным в систему управления форсунками. Также разработка может применяться как основа систем технического зрения, диагностики здоровья растений, общего контроля посевов для сельскохозяйственных беспилотников.

Ранее российские ученые сообщили о внедрении новой сельхозкультуры — многолетнего травянистого растения мискантус, напоминает телеканал «360».

