В России появились умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя

Компания SberDevices представила лимитированную коллекцию умных колонок специально для байопик-выставки «Виктор Цой. Легенда».

Гулькина заявила, что Цой был фанатом группы «Мираж»

Музыкальные девайсы стилизованы под творчество рок-музыканта и группы «Кино».

Дизайн музыкальной колонки отсылает к обложке альбома «Звезда по имени Солнце», который был выпущен в 1993 году. Отмечается, что приобрести колонку можно будет в 2025 году в магазине байопик-выставки о Цое.

Ранее рисунок лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 76,9 тысячи евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба SberDevices
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