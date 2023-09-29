Гулькина заявила, что Цой был фанатом группы «Мираж»

Она рассказала, что пересеклась с рокером в «Лужниках». По её словам, он не были знакомы с Цоем, который поинтересовался у продюсера Юрия Айзеншписа, кто она такак.

Услышав в ответ, что это «Наташа Гулькина из «Миража» лидер «Кино» признался, что является фанатом поп-коллектива.

«Он говорит: «Да вы что, я ваш поклонник! Я слушаю «Мираж», мне так нравится»... его также зацепил в свое время «Мираж», - призналась Гулькина.

Ранее первый продюсер легендарного рок-музыканта Виктора Цоя Юрий Белишкин выставил на аукцион часть торпеды из «Москвича-2141», на котором музыкант попал в смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

