Гулькина заявила, что Цой был фанатом группы «Мираж»

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина заявила «Радиоточке НСН», что поклонником поп-коллектива был лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Гулькина заявила, что Шнур приглашал её в «Ленинград»

Она рассказала, что пересеклась с рокером в «Лужниках». По её словам, он не были знакомы с Цоем, который поинтересовался у продюсера Юрия Айзеншписа, кто она такак.

Услышав в ответ, что это «Наташа Гулькина из «Миража» лидер «Кино» признался, что является фанатом поп-коллектива.

«Он говорит: «Да вы что, я ваш поклонник! Я слушаю «Мираж», мне так нравится»... его также зацепил в свое время «Мираж», - призналась Гулькина.

Ранее первый продюсер легендарного рок-музыканта Виктора Цоя Юрий Белишкин выставил на аукцион часть торпеды из «Москвича-2141», на котором музыкант попал в смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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