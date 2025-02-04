В России появилась платформа для восстановления речи после инсульта

В России разработали платформу для восстановления речи у пациентов, которые перенесли инсульт или черепно-мозговые травмы, сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на РТУ МИРЭА.

В Институте рассказали, что в сервисе Aphasis есть персонализированные упражнения, а также возможность отслеживания прогресса и корректировки программы специалистами в реальном времени. Сейчас проект проходит тестирование среди врачей.