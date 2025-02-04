В России появилась платформа для восстановления речи после инсульта

В России разработали платформу для восстановления речи у пациентов, которые перенесли инсульт или черепно-мозговые травмы, сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на РТУ МИРЭА.

В Институте рассказали, что в сервисе Aphasis есть персонализированные упражнения, а также возможность отслеживания прогресса и корректировки программы специалистами в реальном времени. Сейчас проект проходит тестирование среди врачей.

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Разработчики уточнили, что приложение могут использовать врачи, логопеды и специалисты по афазии, а также сами пациенты и родственники.

Ранее ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов, который позволит им чувствовать структуру предметов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РТУ МИРЭА
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