В России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году

Так, «Сбер» планирует запустить такой сервис уже во второй половине следующего года. Обещают, что система будет работать как Apple Pay.

В октябре в Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили о планах разработать технологию оплаты смартфоном под названием «Волна». В «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит» заявляли о готовности присоединиться к тестированию «Волны».

Ранее стало известно, что в Челябинске разрабатывают приложение для смартфона, с помощью которого можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, отмечает RT.

