В России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году

Российские банки работают над новым механизмом оплаты покупок через Bluetooth, сообщает газета «Известия».

Оператор карт «Мир» представил оплату через iPhone без Apple Pay

Так, «Сбер» планирует запустить такой сервис уже во второй половине следующего года. Обещают, что система будет работать как Apple Pay.

В октябре в Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили о планах разработать технологию оплаты смартфоном под названием «Волна». В «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит» заявляли о готовности присоединиться к тестированию «Волны».

Ранее стало известно, что в Челябинске разрабатывают приложение для смартфона, с помощью которого можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, отмечает RT.

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ФОТО: Мосгортранс
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