В России опровергли работоспособность корейского сверхпроводника
Разработанный южнокорейскими учеными сверхпроводящий материал LK-99 повел себя как изолятор, заявили в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Ученый Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН Кирилл Перваков заявил, что по электрическим свойства LK-99 похож на фарфор, из которого делают промышленные изоляторы.
«Эксперимент показал, что корейский «сверхпроводник» в действительности - изолятор. Вы даете туда ток - и ничего не происходит», - цитирует ученого «Газета.Ru».
В Сеченовском Университете создали первое российское устройство для тренировки техники дыхания, сообщает «Радиоточка НСН».
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