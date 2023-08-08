В России опровергли работоспособность корейского сверхпроводника

Ученый Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН Кирилл Перваков заявил, что по электрическим свойства LK-99 похож на фарфор, из которого делают промышленные изоляторы.

«Эксперимент показал, что корейский «сверхпроводник» в действительности - изолятор. Вы даете туда ток - и ничего не происходит», - цитирует ученого «Газета.Ru».

В Сеченовском Университете создали первое российское устройство для тренировки техники дыхания, сообщает «Радиоточка НСН».

