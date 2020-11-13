В России начинаются продажи последней модели iPhone

Крупнейшие российские ритейлеры 13 ноября приступают к продажам новых моделей смартфонов компании Apple - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей розничных сетей электроники.

Согласно данным на сайте Apple, где также стартуют продажи, стоимость iPhone 12 mini в России - от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти. iPhone 12 Pro Max обойдется в сумму от 109,99 до 139,99 тысячи рублей.

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Напомним, к главной «фишке» нового iPhone 12 следует отнести поддержку беспроводных сетей 5G. Также новинка получила сверхпрочное стекло Ceramic Shield в корпусе c заостренными краями, напоминающем прошлые модели. Среди доступных цветов: чёрный, белый, красный, зелёный и синий.

Также в Apple заявили, что улучшили возможности батареи и камеры - появился магнит для беспроводной зарядки и был улучшен ночной режим съемки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:IphoneСмартфоны
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