В России начинаются продажи последней модели iPhone

Пресс-конференция Путина будет включать в себя элементы прямой линии – Песков Политолог: в надежде на ручное управление к президенту стали обращаться даже по мелким вопросам 2019: Путин на пресс-конференции о «деле Голунова» 2020: «дело Сафронова». Ответит ли Путин?