В России iPhone 12 с древнеримским копьем продают за 3 миллиона рублей

Российские кастомизаторы продукции компании Apple выпустили продажу последнюю серию смартфонов iPhone 12, в отделке которых используется частица римского копья времен императора Константина, который правил в первой половине IV века, передает РИА Новости.

Линейка таких смартфонов посвящена воинам разных народов и времен, их цена варьируется от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

В отделке используют драгметаллы, натуральную кожу, драгоценные камни, мех и другие виды украшений.

Всего таких смартфонов выпущено 99 штук, 7 из них – с частицей копья.

В середине октября американская компания Apple презентовала новый iPhone 12. Одной из основных особенностей iPhone 12 является поддержка беспроводных сетей 5G. Смартфон имеет OLED-дисплей размером 6,1 дюймов (15,9 см) и сверхпрочное стекло.

Дизайн корпуса c заостренными краями напоминает прошлые модели – iPhone 4 и 5. Разработчики Apple также улучшили возможности батареи и камеры. В частности, в новом смартфоне появился магнит для беспроводной зарядки и был улучшен ночной режим съемки.

На российском сайте марки сообщается, что 5,4-дюймовый iPhone 12 mini обойдётся минимум в 69 990 pyблей, а 6,1-дюймовый iPhone 12 будет стоить от 79 990 pyблей. Предзаказ на данные модели стартует 6 и 21 ноября соответственно.

В эти же даты можно будет оформить заказ на топовые iPhone 12 Pro (экран 6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма), минимальная стоимость которых 99 990 pyблей и 109 990 pyблей.



