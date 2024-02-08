В России начали тестировать сервис предотвращения столкновения БПЛА и самолетов
Сервис для предотвращения столкновения дронов и самолетов в небе тестируют в России, НИЦ «Аэроскрипт» запустил эксперимент по обмену информацией между платформой организации беспилотного движения «Небосвод» и центрами управления полетами пилотируемых авиаперевозчиков. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Аэроскрипта» Андрей Яблоков в беседе с РИА Новости.
«Мы тестируем сервис по обнаружению конфликтов (а в отдельном будущем - предупреждения столкновений) дронов в небе. И сейчас мы приступили к экспериментам по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод" и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний», — отметил собеседник агентства.
По словам Яблокова, решение направлено на минимизацию рисков, возникающих при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации. Обмен данными между «Небосводом», собирающим сведения в том числе о траектории движения дронов, и перевозчиками позволит последним получать сведения о полетах БПЛА в определенной зоне. Благодаря этому операторы дронов и пилоты смогут безопасно планировать полеты и отслеживать обстановку в воздухе.
Между тем концерн «Алмаз-Антей» разработал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками на малых высотах, переговоры об установке оборудования в регионах уже начались, напоминает телеканал «360».
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