В России начали тестировать сервис предотвращения столкновения БПЛА и самолетов

«Мы тестируем сервис по обнаружению конфликтов (а в отдельном будущем - предупреждения столкновений) дронов в небе. И сейчас мы приступили к экспериментам по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод" и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний», — отметил собеседник агентства.

По словам Яблокова, решение направлено на минимизацию рисков, возникающих при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации. Обмен данными между «Небосводом», собирающим сведения в том числе о траектории движения дронов, и перевозчиками позволит последним получать сведения о полетах БПЛА в определенной зоне. Благодаря этому операторы дронов и пилоты смогут безопасно планировать полеты и отслеживать обстановку в воздухе.

Между тем концерн «Алмаз-Антей» разработал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками на малых высотах, переговоры об установке оборудования в регионах уже начались, напоминает телеканал «360».

