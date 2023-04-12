В России начал работу аналог Downdetector
Российский аналог сервиса Downdetector под названием «Мониторинг сбоев» заработал в стране, сообщает ТАСС.
Отечественный сервис позволяет отслеживать состояние ресурсов на основе сообщений пользователей, которые могут пожаловаться на проблему в работе приложения онлайн-банка, интернет-сервиса или оператора связи.
В прошлом году резидент «Сколоково» - компания Brand Analytics тоже запустила российский аналог Downdetector. С помощью программы отслиживается работа «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube и других популярных сервисов.
В октябре директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев говорил, что российский аналог Downdetector (Мониторинг сбоев) позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru