В России допустили рост числа магнитных бурь в 2025 году

По его словам, в текущем году на Солнце может образоваться до 115 пятен, которые, в свою очередь, вызывают увеличение солнечной активности, включая солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Такие явления могут вызывать на Земле магнитные бури, влияющие на работу спутников, электроники и систем связи, отмечает «Газета.Ru».

Ранее научный руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов спрогнозировал новую магнитную бурю, передает RT.

