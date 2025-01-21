В России допустили рост числа магнитных бурь в 2025 году
В 2025 году ожидается пик активности 25-го солнечного цикла, заявил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
По его словам, в текущем году на Солнце может образоваться до 115 пятен, которые, в свою очередь, вызывают увеличение солнечной активности, включая солнечные вспышки и корональные выбросы массы.
Такие явления могут вызывать на Земле магнитные бури, влияющие на работу спутников, электроники и систем связи, отмечает «Газета.Ru».
Ранее научный руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов спрогнозировал новую магнитную бурю, передает RT.
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