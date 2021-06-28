В Роспотребнадзоре создали спрей для носа с антителами от ОРВИ
Роспотребнадзор разработал спрей для носа, который способен справиться с ОРВИ и другими болезнями. Лекарство содержит необходимые антитела. Его можно применять, если высок риск заражения. Об этом сообщил научный руководитель МНИИЭМ им. Габричевского Владимир Алёшкин.
Специалист считает, что спрей эффективен из-за содержания в нем «выжимки из популяционного иммунитета». Как пишут «Известия», исследователи доказали эффективность препарата в борьбе с вирусами гриппа, возбудителями герпеса, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителями коклюша и дифтерии. В спрее содержится донорская кровь и целый спектр антител. Препарат активен на слизистой оболочке около 10 часов. Это первый в мире назальный спрей с антителами.
Ранее стало известно, зачем ученые создают новые формы вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru