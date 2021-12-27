В «Росатоме» сообщили о завершающем этапе работы над ядерным суперреактором

Корпус многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который станет самым мощным в мире реактором, проходит контрольную сборку. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

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Слова гендиректора «Атомэнергомаша» приводит РИА Новости. Как отметил Никипелов, завершающая стадия работы над реактором проверит достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтвердит работоспособность МБИР.

Гендиректор предприятия рассказал, что подобные реакторы строятся раз в 50 лет, пишет РИА ФАН. Самой сложной была работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали, требующая большой точности. Однако предприятие-изготовитель, завод «Атоммаш» в Волгодонске, успешно справилось со своей задачей, пишет Газета.ру.

Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строят на площадке института «Росатома» НИИАР в Димитровграде, ввод МБИР в эксплуатацию ожидается во второй половине 2020-х годов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Росатом
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