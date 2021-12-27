В «Росатоме» сообщили о завершающем этапе работы над ядерным суперреактором
Корпус многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который станет самым мощным в мире реактором, проходит контрольную сборку. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
Слова гендиректора «Атомэнергомаша» приводит РИА Новости. Как отметил Никипелов, завершающая стадия работы над реактором проверит достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтвердит работоспособность МБИР.
Гендиректор предприятия рассказал, что подобные реакторы строятся раз в 50 лет, пишет РИА ФАН. Самой сложной была работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали, требующая большой точности. Однако предприятие-изготовитель, завод «Атоммаш» в Волгодонске, успешно справилось со своей задачей, пишет Газета.ру.
Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строят на площадке института «Росатома» НИИАР в Димитровграде, ввод МБИР в эксплуатацию ожидается во второй половине 2020-х годов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- В «Росатоме» сообщили о завершающем этапе работы над ядерным суперреактором
- СМИ: В России предложили совместить движение машин и пешеходов
- Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба
- Путин поручил продолжить допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
- Шойгу рассказал о возможной судьбе Крыма без России
- Песков: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет
- Глава Европейского бюро ВОЗ предрек скорое признание вакцины «Спутник V»
- В Польше испугались оказаться в «сфере влияния Москвы» при исключении из Евросоюза
- СМИ: Кремль поручил обеспечить «преемственность курса» на выборах-2024
- Московские власти примут решение по ситуации с «омикроном» в ближайшие месяц-полтора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru