Сбои в работе Google и YouTube зафиксированы в России

Депутаты рассмотрят закон в первом чтении 9 декабря. Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ющенко утверждает, что ко второму чтению 12 декабря депутаты рассмотрят поправку об обратной силе закона.

Законопроект о санкциях против российских и иностранных ресурсов, которые цензурируют российские СМИ, внесли в Госдуму 19 ноября. Определять нарушения должна будет Генпрокуратура по согласования с МИД РФ.

Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube по политическим соображениям скрыл из вкладки «В тренде» шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Также сообщалось, что администрация социальной сети Twitter удалила из поисковой выдачи страницы изданий РИА «Новости» и RT. Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих государственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.

