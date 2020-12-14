Сбои в работе Google и YouTube зафиксированы в России

Сбои в работе видеохостинга YouTube зафиксированы в России, сообщают пользователи на сайте Downdetector/

После двух часов дня понедельника зафиксировано свыше 16 тысяч сбоев работе сервиса.

Как отмечают пользователи в комментариях по этому поводу, «что-то пошло не так».

Также отказали сервисы Google.

На прошлой неделе сообщалось, что законопроект, который позволит блокировать любые интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ, может получить обратную силу. Введение поправки об обратной силе даст право использовать законопроект для блокировки таких платформ, как Facebook, Youtube и Twitter, которые ранее ограничивали на своих платформах распространение контента российских государственных СМИ.

В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube

Депутаты рассмотрят закон в первом чтении 9 декабря. Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ющенко утверждает, что ко второму чтению 12 декабря депутаты рассмотрят поправку об обратной силе закона.

Законопроект о санкциях против российских и иностранных ресурсов, которые цензурируют российские СМИ, внесли в Госдуму 19 ноября. Определять нарушения должна будет Генпрокуратура по согласования с МИД РФ.

Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube по политическим соображениям скрыл из вкладки «В тренде» шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Также сообщалось, что администрация социальной сети Twitter удалила из поисковой выдачи страницы изданий РИА «Новости» и RT. Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих государственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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ФОТО: pixabay.com
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